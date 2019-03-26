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Сборная России U19 проиграла Ирландии в матче элитного раунда чемпионата Европы

Сборная России U19 проиграла Ирландии в матче элитного раунда чемпионата Европы
Футбол / Сборная России

Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) провела третий матч элитного раунда чемпионата Европы—2019 U19 с командой Ирландии. Встреча команд состоялась на стадионе академии ФК «Краснодар» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

В компенсированное время первого тайма защитник сборной Ирландии Марк Макгиннес открыл счёт в матче. На 59-й минуте нападающий ирландской национальной команды Али Регба забил второй гол встречи.

Ранее сборная России потеряла шансы на выход в финальную стадию турнира. Российская национальная команда набрала 2 очка и занимает третье место в группе 1. Ирландия (9) возглавляет турнирную таблицу группы 1. Ранее российские футболисты сыграли вничью с Азербайджаном (0:0) и Румынией (0:0).

U19 ЧЕ-2019
26 марта 2019, вторник. 17:00 МСК
Россия U19
0 : 2
Ирландия U19
0:1 – Макгиннес – 45+1, 0:2 – Регба – 59
Удаления: Москвичев, 90+1 – нет
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