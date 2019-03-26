Аньелли: ассоциация европейских клубов выступает против обновлённого клубного ЧМ

Президент Ассоциации европейских клубов (ECA) и председатель совета директоров «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что организация выступает против нового формата клубного чемпионата мира.



Ранее ФИФА утвердила новый формат клубного чемпионата мира. Начиная с 2021 года в турнире будут принимать участие 24 команды.



«Ассоциация европейских клубов не может поддержать решение ФИФА об обновлении формата клубного чемпионата мира. Мы находимся в процессе разработки нового видения клубных соревнований. ЕСА находится в центре мирового футбола, и мы должны стремиться к переменам. В сотрудничестве с УЕФА мы создадим новую супер Лигу чемпионов. Мы выступаем против нового клубного чемпионата мира из 24 команд и рассчитываем на сокращение числа международных перерывов», — приводит слова Аньелли Football Italia.

ФИФА утвердила новый формат клубного чемпионата мира