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Аньелли: ассоциация европейских клубов выступает против обновлённого клубного ЧМ

Аньелли: ассоциация европейских клубов выступает против обновлённого клубного ЧМ
Футбол / Прочие турниры

Президент Ассоциации европейских клубов (ECA) и председатель совета директоров «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что организация выступает против нового формата клубного чемпионата мира.

Ранее ФИФА утвердила новый формат клубного чемпионата мира. Начиная с 2021 года в турнире будут принимать участие 24 команды.

«Ассоциация европейских клубов не может поддержать решение ФИФА об обновлении формата клубного чемпионата мира. Мы находимся в процессе разработки нового видения клубных соревнований. ЕСА находится в центре мирового футбола, и мы должны стремиться к переменам. В сотрудничестве с УЕФА мы создадим новую супер Лигу чемпионов. Мы выступаем против нового клубного чемпионата мира из 24 команд и рассчитываем на сокращение числа международных перерывов», — приводит слова Аньелли Football Italia.

ФИФА утвердила новый формат клубного чемпионата мира
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