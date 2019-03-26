Федерация футбола Люксембурга обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса

Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп заявил, что организация намерена опротестовать результат матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной из-за участия форварда Жуниора Мораеса. Напомним, встреча завершилась победой украинской команды со счётом 2:1.



«Протест по делу Мораеса будет направлен во вторник в течение дня», — приводит слова Филиппа RTL.



Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Украинская футбольная федерация нарушила правила при натурализации Мораеса. По правилам ФИФА футболист может выступать за национальную команду в следующих случаях: если он родился на территории страны, если там родились его родители или их родители, и если он прожил на территории страны пять лет без перерыва. Мораес же до отъезда в Китай в 2017 году прожил на Украине четыре года и восемь месяцев.



Если футбольные власти решат применить максимально строгое наказание, то сборной Украины будут присуждены технические поражения в матчах квалификации чемпионата Европы—2020 с Португалией и Люксембургом, в которых Мораес принял участие. Таким образом, украинская команда, набравшая в этих встречах четыре очка, может опуститься на последнее место в отборочной группе.

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