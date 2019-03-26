ЛГБТ-сообщество написало заявление на Эвра из-за гомофобских высказываний

Организация Rouge Direct, которая занимается защитой прав представителей ЛГБТ-сообществ, написала заявление на бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» Патриса Эвра за гомофобские высказывания. Об этом сообщает France Bleu.

Ранее Эвра назвал игроков «ПСЖ» «гомосексуалами» (в оригинале — «faggots») после поражения команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:3).

«Мы хотим, чтобы слова экс-капитана сборной Франции не остались без внимания. К нему прислушивается много людей, среди которых немало молодёжи. Лица, оскорбляющие людей из-за их сексуальной ориентации, должны быть привлечены к ответственности.

Такие действия преследуются по закону. Если господин Эвра не понимает серьёзности вопроса, мы хотим, чтобы ему об этом напомнил судья», – сказал представитель Rouge Direct Жюльен Понтес.

Наказанием за гомофобские оскорбления является тюремное заключение сроком на один год и штраф в размере € 45 тыс.