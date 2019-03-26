Пуйоль: Пике — лучший защитник в мире

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился мнением о нынешнем игроке обороны каталонского клуба Жераре Пике, с котором он ранее играл в паре в центре обороны.

«Пике является лучшим защитником в мире. Он лучше меня, хотя мы разные. Жерар играет ключевую роль в „Барселоне“. Он всегда заряжен на борьбу. Жерар феноменален, а также отличный друг», — приводит слова Пуйоля Marca.

32-летний Пике является воспитанником «Барселоны», но в 2004 году он перешёл в «Манчестер Юнайтед» за € 5,25 млн. В 2008 году Пике вернулся в каталонский клуб. Сумма трансфера составила € 5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах чемпионата Испании, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.