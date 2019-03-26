«Арсенал» обыграл «Аль-Наср» в товарищеском матче

Лондонский «Арсенал», воспользовавшись паузой на международные встречи, провёл товарищеский матч с клубом «Аль-Наср» и добился победы со счётом 3:2.

«Арсенал»: Лено (Чех), Амаечи (Плегесуэло), Гилмор (Олайнка), Дженкинсон (Томпсон), Мавропанос, Медли (Мэйтленд-Найлс), Мустафи (Косельни), Озил (Осеи-Туту), Шиф, Суарес.

«Аль-Наср» (ОАЭ) — «Арсенал» (Англия) — 2:3 (1:1)

Голы: Фернандес, 14 (1:0), Дженкинсон, 42 (1:1), Ляказетт, 51 (1:2), Джон-Джулс, 72 (1:3), Жалал, 90 (2:3).

После 30 матчей «Арсенал», набрав 60 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. Следующий матч лондонский клуб проведёт 1 апреля с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и начнётся в 22:00 мск.