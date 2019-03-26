Кальдерон: «Реал» потратил € 63 млн на пятерых вратарей для замены Касильясу

Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон в очередной раз раскритиковал руководство «Королевского клуба».

«Реал» потратил € 63 млн на пятерых вратарей, чтобы заменить Касильяса. Спустя пять лет многие считают, что Икер по-прежнему мог бы защищать ворота «Реала», — написал Кальдерон в своём «твиттере».

Журналист Федерико Джей Родригес позволил себе не согласиться с Кальдероном: «О каких пятерых вратарях идёт речь, если Касильяса заменил Кейлор Навас? С ним «Реал» три раза подряд выиграл Лигу чемпионов. Помнишь, кто ошибся в воротах, что едва не стоило «Реалу» десятой Лиги чемпионов? К счастью, Рамос это исправил».

В ответ на комментарий Родригеса Касильяс написал следующее: «Не будь таким дураком, Феде… Ты хороший журналист».