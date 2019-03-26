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Источник: в «Реале» приняли решение о продаже Бэйла летом

Источник: в «Реале» приняли решение о продаже Бэйла летом
Футбол / Испания

Мадридский «Реал» намерен расстаться с валлийским нападающим Гаретом Бэйлом. Об этом сообщает AS.

По данным источника, президент «Королевского клуба» Флорентино Перес и главный тренер Зинедин Зидан приняли совместное решение о продаже футболиста. Оно не изменится, вне зависимости от игры форварда в концовке сезона.

«Реал» хочет выручить за Бэйла крупную сумму, которая будет направлена на усиление состава в летнее трансферное окно. При этом ни Бэйл, ни его агент пока не получали уведомлений от клуба.

29-летний Бэйл перешёл в «Реал» летом 2013 года из «Тоттенхэм Хотспур» за € 101 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах чемпионата Испании, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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