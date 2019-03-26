Мальта — Испания: Рамос, Мората и Асенсио выйдут на поле с первых минут

Стал известен стартовый состав сборной Испании на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Мальты. Встреча команд состоится сегодня, 26 марта, на стадионе «Та-Кали». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Испания: Кепа, С. Роберто, Рамос, Эрмосо, Гайа, Сауль, Родри, Каналес, Бернат, Мората, Асенсио.



В квалификационном турнире чемпионата Европы 2020 года сборные Мальты и Испании представляют группу F. Их соперниками по отбору являются сборные Швеции, Норвегии, Румынии и Фарерских островов.



В стартовом матче сборная Мальты обыграла команду Фарерских островов со счётом 2:1, а сборная Испании одолела Норвегию (2:1).