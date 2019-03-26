Сборная Армении проиграла Финляндии в матче отборочного турнира Евро-2020

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Армении принимала национальную команду Финляндии. Встреча состоялась на республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



На 14-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Финляндии Фредрик Йенсен. Преимущество финской национальной команды в счёте удвоил хавбек Пюрю Сойри, отправивший мяч в ворота сборной Армении на 78-й минуте.



Сборная Финляндии набрала три очка и занимает 4-е место в турнирной таблице группы J. Национальная команда Армении (0) — на последнем, 6-м месте в таблице. В первом матче армянская сборная уступила Боснии и Герцеговине (1:2), а Финляндия проиграла Италии (0:2).