Балотелли: могу отказаться от вызова в сборную Италии

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли признался, что может отказаться играть за сборную Италии, если получит вызов.



«Вы когда-нибудь думали, что однажды будете нуждаться во мне? Я был готов, как и в последние три года, но, слыша как меня оскорбляют, унижают и недооценивают, я могу быть эмоционально истощенным от этого и просто откажусь от вызова в сборную Италии.



Я не робот. Много раз не отвечаю, чтобы избежать проблем и ненужного напряжения, но я все вижу и слышу. Все это накапливается, я устал от этого», — написал Балотелли на странице в «Инстаграме» в ответ на критику.

Балотелли принял участие в 36 матчах в составе национальной команды Италии и забил 14 мячей.