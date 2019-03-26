Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Крылья Советов» – «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Балотелли: могу отказаться от вызова в сборную Италии

Балотелли: могу отказаться от вызова в сборную Италии
Футбол / Италия

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли признался, что может отказаться играть за сборную Италии, если получит вызов.

«Вы когда-нибудь думали, что однажды будете нуждаться во мне? Я был готов, как и в последние три года, но, слыша как меня оскорбляют, унижают и недооценивают, я могу быть эмоционально истощенным от этого и просто откажусь от вызова в сборную Италии.

Я не робот. Много раз не отвечаю, чтобы избежать проблем и ненужного напряжения, но я все вижу и слышу. Все это накапливается, я устал от этого», — написал Балотелли на странице в «Инстаграме» в ответ на критику.

Балотелли принял участие в 36 матчах в составе национальной команды Италии и забил 14 мячей.

Италия — Лихтенштейн: 36-летний Квальярелла сыграет в атаке хозяев
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент