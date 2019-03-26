Источник в «Спартаке»: клуб был вынужден просить о переносе матча с «Рубином»

Как стало известно «Чемпионату», «Спартак» инициировал перенос матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» с воскресенья, 28 апреля, на понедельник, 29-е. Ранее объединение болельщиков «Спартака» «Ультра» опубликовало открытое письмо, в котором раскритиковало РПЛ за перенос данной игры.



По нашим данным, красно-белые были вынуждены обратиться в РПЛ с просьбой о переносе игры с «Рубином», после того как лига отказала в переносе двух других матчей: с «Енисеем» (с 21-го на 20 апреля) и «Арсеналом» (с 25-го на 24 апреля).



По словам источника «Чемпионата» в клубе, «Спартак» обратился в РПЛ с просьбой о переносе матчей, чтобы все команды находились в равных условиях. В соответствии с изначально опубликованным РПЛ календарём «Спартаку» пришлось бы провести 3 матча за 8 дней, в то время как другие претенденты на медали и места в еврокубках провели бы по 3 матча за 9 дней.

Фанаты «Спартака» раскритиковали РПЛ за перенос игры с «Рубином» на понедельник