Гордеев: в физике ирландцы нас переиграли

Старший тренер юношеской сборной России U19 Андрей Гордеев прокомментировал поражение команды в матче элитного раунда чемпионата Европы — 2019 U19 с командой Ирландии (0:2).



«К третьему матчу осталось не так много сил, соперник тоже был непростым. Мы понимали, что в давлении и физике они имеют преимущество. При этом имели неплохие подходы к воротам, но, когда игра сваливалась на единоборства, мы не всегда оказывались на высоте. В футбольном интеллекте, понимании игры мы не уступили, но в физике ирландцы нас переиграли.



Времени на подготовку всегда не хватает. Последний раз мы собирались на 1-м отборочном раунде, потом была ещё одна игра, а сюда мы приехали практически за три дня до первого матча. Какое-то время ушло на адаптацию. Ребята сейчас принадлежат клубам, поэтому сделать что-то с этим тяжело. Конечно, имей мы больше времени на подготовку, действия могли быть более слаженными. Хотелось бы, чтобы приоритет принадлежал сборным командам. Считаю, если ребята пропустят одну игру в ФНЛ или не посидят на замене в матче за основной состав, они не очень много потеряют. Для нас же эти дни — на вес золота», — приводит слова Гордеева официальный сайт РФС.

Сборная России U19 проиграла Ирландии в матче элитного раунда чемпионата Европы