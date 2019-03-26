Сборная России U17 уступила Португалии в матче элитного раунда Евро-2019

Юношеская сборная России провела матч 3-го тура элитного раунда чемпионата Европы—2019 U17 с национальной командой Португалии. Встреча состоялась на стадионе «Каппилоу Парк» в шотландском городе Гринок и завершилась со счётом 2:1 в пользу португальской сборной.



На 9-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота сборной России, который успешно реализовал португальский полузащитник Фамана Кизера. Через 9 минут российская команда сравняла счёт — гол забил хавбек Кирилл Щетинин. Победный мяч в ворота сборной России отправил нападающий Фабиу Силва.



Напомним, ранее сборная России обеспечила себе место в финальной стадии чемпионата Европы—2019 среди футболистов младше 17 лет. Выход российской команды на Евро гарантировали итоги в четвёртой отборочной группе, где Германия заняла второе место, имея при этом худшие показатели, чем у россиян. По регламенту турнира, в финальную часть выходят сборные, занявшие первые места в группах, а также семь лучших команд из восьми, финишировавших вторыми.