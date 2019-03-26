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Португалия подала жалобу на результат матча с Украиной из-за участия Мораеса

Португалия подала жалобу на результат матча с Украиной из-за участия Мораеса
Футбол / Евро-2020

Федерации футбола Португалии подала протест в УЕФА на результат матча 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной (0:0) из-за участия в игре нападающего Жуниора Мораеса. Об этом сообщает Futebol365.pt.

По данным источника, португальцы намерены оспорить правомерность участия в матче Мораеса, который получил украинское гражданство 18 марта.

Ранее сообщалось, что Украинская футбольная федерация, возможно, оформила натурализацию Мораеса с нарушениями. По правилам ФИФА, футболист может выступать за национальную команду, если прожил на территории страны пять лет без перерыва.

Мораес прожил на Украине четыре года и восемь месяцев, а в 2017 году перешёл в китайский клуб на правах аренды. Затем форвард вернулся на Украину, а летом 2018 года стал игроком «Шахтёра».

Если вина украинцев будет доказана, им грозит техническое поражение в матчах с Португалией и Люксембургом (2:1).

Федерация футбола Люксембурга обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса
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