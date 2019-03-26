Павлюченко: категорически против натурализации, Россия — не крошечный остров

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о натурализации футболистов.



«Я категорически против натурализации. Независимо от того, Марио Фернандес это или Гилерме. Для меня Фернандес — лучший правый защитник чемпионата России. И Гилерме очень хороший вратарь, мне нравится. Но считаю, что у нас есть вратари не хуже – и Шунин, и Лунёв. Думаю, они одного уровня. Нельзя сказать, что кто-то выделяется, как Акинфеев.



Решает тренер, но я против натурализованных игроков в сборной. Я за то, чтобы играли наши футболисты. И дело не в том, говорит или не говорит игрок по-русски. Я бы предпочёл, чтобы играли люди, воспитанные в нашем футболе. У нас такая большая страна, мы не крошечный остров какой-то. У нас есть футболисты, которые могут играть и справа, и в воротах, и в атаке, поэтому я категорически против. Мне это не нравится», — сказал Павлюченко в эфире программы «Футбол России».

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