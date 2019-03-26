Квальярелла стал самым возрастным автором гола в истории сборной Италии

Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла установил рекорд сборной Италии, став самым возрастным автором гола в истории национальной команды.

Квальярелла отличился в матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Лихтенштейна (счёт 3:0, идёт 1-й тайм). Форвард забил мяч в возрасте 36 лет 54 дней, реализовав 11-метровый. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Квальярелла впервые сыграл за национальную сборную в 2010 году. Провёл за национальную команду 28 матчей и забил семь мячей.

В нынешнем сезоне Квальярелла принял участие в 27 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), стал автором 21 забитого мяча (шесть — с пенальти), а также семи результативных передач. В списке лучших бомбардиров Серии А он занимает первое место.