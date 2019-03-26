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Чалов стал клиентом лондонского агентства Base Soccer Agency

Чалов стал клиентом лондонского агентства Base Soccer Agency
Футбол / РПЛ

Нападающий московского ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов стал клиентом лондонского агентства Base Soccer Agency.

«Рады приветствовать Фёдора Чалова в нашем агентстве Base Soccer Agency и с нетерпением ждём возможности поработать с одним из самых ярких талантов российского футбола», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Base Soccer Agency в «Инстаграме».

Base Soccer Agency представляет интересы таких игроков, как Эшли Янг, Мохамед Эль-Ненни, Дэнни Роуз, Кайл Уокер, Андре Айю, Аарон Леннон, и других футболистов.

Чалов выступает в составе основной команды ЦСКА с 2016 года. В нынешнем сезоне российский форвард принял участие в 20 матчах за московский клуб в РПЛ, забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач.

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