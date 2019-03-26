Аргентина без Месси обыграла Марокко в товарищеском матче

Сборная Аргентины в товарищеском матче обыграла национальную команду Марокко со счётом 1:0. Встреча состоялась в Танжере на стадионе «Стад де Танжер». Обслуживал матч замбийский арбитр Жанни Сиказве.

Единственный гол был забит на 83-й минуте. Его автором стал нападающий «Атлетико» Анхель Корреа, которому ассистировал форвард «Бельграно» Матиас Суарес.

В этом матче не принимал участия лучший бомбардир в истории сборной Аргентины Лионель Месси — он получил травму в предыдущей товарищеской встрече с Венесуэлой (3:1).

Ближайшим летом сборная Аргентины примет участие в Кубке Южной Америки, который пройдёт в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Аргентинцы попали в группу В со сборными Колумбии, Парагвая и Катара.