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Аргентина без Месси обыграла Марокко в товарищеском матче

Аргентина без Месси обыграла Марокко в товарищеском матче
Футбол / Южная Америка

Сборная Аргентины в товарищеском матче обыграла национальную команду Марокко со счётом 1:0. Встреча состоялась в Танжере на стадионе «Стад де Танжер». Обслуживал матч замбийский арбитр Жанни Сиказве.

Единственный гол был забит на 83-й минуте. Его автором стал нападающий «Атлетико» Анхель Корреа, которому ассистировал форвард «Бельграно» Матиас Суарес.

В этом матче не принимал участия лучший бомбардир в истории сборной Аргентины Лионель Месси — он получил травму в предыдущей товарищеской встрече с Венесуэлой (3:1).

Ближайшим летом сборная Аргентины примет участие в Кубке Южной Америки, который пройдёт в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Аргентинцы попали в группу В со сборными Колумбии, Парагвая и Катара.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
26 марта 2019, вторник. 22:00 МСК
Марокко
0 : 1
Аргентина
0:1 – Корреа – 83
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