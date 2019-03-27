Дубль Мораты принёс Испании победу в матче квалификации Евро-2020 с Мальтой

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Испании обыграла национальную команду Мальты со счётом 2:0. Встреча состоялась в Та-Кали на стадионе «Та-Кали». Обслуживал матч арбитр Эндрю Даллас из Шотландии.

Счёт был открыт на 31-й минуте. Автором гола стал Альваро Мората, которому ассистировал Марио Эрмосо. На 73-й минуте Мората установил окончательный счёт, оформив дубль. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Хесус Навас.

Испания, набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы F. Мальта (3) опустилась на четвёртое место.

В другом матче сборная Румынии дома разгромила Фарерские острова (4:1). Дублем отметился Клаудиу Кешерю, ещё по голу на счету Чиприана Дяка и Георге Пушкаша. У гостей отличился Вильормур Давидсен.