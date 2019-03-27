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Норвегия и Швеция сыграли вничью 3:3. Классон забил гол и отдал две передачи

Норвегия и Швеция сыграли вничью 3:3. Классон забил гол и отдал две передачи
Футбол / Евро-2020

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборные Норвегии и Швеции сыграли вничью со счётом 3:3. Встреча состоялась в Осло на стадионе «Уллевол». Обслуживал матч итальянский арбитр Джанлука Рокки.

Счёт был открыт на 41-й минуте, отличился Бьёрн Йонсен, которому ассистировал Джошуа Кинг. Во втором тайме Кинг с передачи Маркуса Хенриксена увеличил преимущество норвежцев. На 70-й минуте Виктор Классон сократил разрыв в счёте. На 87-й минуте счёт сравнял Робин Куайсон с передачи Классона. На первой компенсированной минуте Куайсон оформил дубль и вывел Швецию вперёд. Голевой передачей в этом эпизоде вновь отметился Классон. Норвегия сумела уйти от поражения на 97-й минуте благодаря голу Ола Камара.

Швеция, набрав четыре очка, вышла на второе место в группе F. Норвегия (1) занимает пятое место.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа F. 2-й тур
26 марта 2019, вторник. 22:45 МСК
Норвегия
3 : 3
Швеция
1:0 – Йонсен – 41, 2:0 – Кинг – 59, 2:1 – Классон – 70, 2:2 – Нордтвейт – 86 (автогол), 2:3 – Куайсон – 90+1, 3:3 – Камара – 90+7
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