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Дубль Жезуса помог Бразилии одержать волевую победу в матче с Чехией

Дубль Жезуса помог Бразилии одержать волевую победу в матче с Чехией
Футбол / Южная Америка

Сборная Бразилии в товарищеском матче обыграла национальную команду Чехии со счётом 3:1. Встреча состоялась в Праге на стадионе «Эден». Обслуживал матч румынский арбитр Овидиу Хацеган, которому помогали Октавьян Шовре и Себастьян Георге.

Счёт был открыт на 37-й минуте. Автором гола стал Давид Павелка. В начале второго тайма равновесие восстановил Роберто Фирмино. На 83-й минуте гостей вывел вперёд Габриэл Жезус. Результативной передачей в этом эпизоде отметился Давид Нерес. Окончательный счёт на 90-й минуте забил Жезус, оформив дубль.

Сборная Бразилии продолжает подготовку к домашнему Кубку Южной Америки, который пройдёт с 14 июня по 7 июля. Бразильцы выступят в группе А вместе с национальными командами Боливии, Венесуэлы и Перу.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
26 марта 2019, вторник. 22:45 МСК
Чехия
1 : 3
Бразилия
1:0 – Павелка – 37, 1:1 – Фирмино – 49, 1:2 – Жезус – 83, 1:3 – Жезус – 90
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