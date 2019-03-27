Главный тренер сборной Дании: это была забавная игра

Главный тренер сборной Дании Оге Харейде прокомментировал ничейный результат (3:3) в матче отборочного этапа Евро – 2020 с национальной командой Швейцарии. Датчане отыгрались, забив три гола в концовке встречи.

«Иногда бывает трудно понять футбол. Это была забавная игра, потому что в первом тайме мы были далеки от команды, которую ожидали увидеть. Нам нужно было поговорить в перерыве.

Камбэк? Не думаю, что это удача. Смогли вернуться против такой команды, как Швейцария, что показывает наш характер. Это фантастика. В перерыве мы сказали, что не потерпим поражения. Вернулись как новая команда во втором тайме, но ещё два гола поначалу сделали его ужасным.

В футболе тебя гонят из рая в ад — вот почему я до сих пор этим занимаюсь. Это был бы очень плохой результат для нас. Разочарование в том, что не включились с самого начала. Но у каждого игрока в этой команде большое сердце. Вы, журналисты, фанаты, — мы все заодно. Отчаянно хотим попасть на чемпионат Европы», — цитирует Харейде официальный сайт УЕФА.