Петкович: комплименты сборной Дании, не каждая команда вернётся после 3 голов

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал ничейный результат (3:3) в матче отборочного этапа Евро – 2020 с национальной командой Дании. Датчане проигрывали 0:3, но забили три гола в концовке встречи.

«Нелегко анализировать такой результат. Это трудно принять после 3:0, но мы остаёмся позитивными. Знаем, что играли в очень хороший футбол 80 минут против сборной Дании, которая за последние три года пропустила не так много мячей. В конце опустились слишком глубоко. Очень разочарованы, но есть и позитив в том, как играли в течение 80 минут.

Четыре очка в двух играх – неплохой результат. Комплименты сборной Дании. Не каждая команда может так вернуться после трёх голов. Это показывает характер. Мы были неосторожны в последние несколько минут, но довольны тем, как мы играли в течение 80 минут. Нам нужно сосредоточиться на положительных моментах. Не думаю, что это негативно скажется на игроках», — цитирует Петковича официальный сайт УЕФА.