Ваг Гал: Сульшер играет в автобус, как Моуринью, только побеждает

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал прокомментировал работу своих преемников – Жозе Моуринью и Уле-Гуннара Сульшера.

«Тренер, пришедший после меня, поменял тактику на «припарковать автобус» и играть на контратаках. И нынешний тренер играет с автобусом и на контратаках. Главная разница между Сульшером и Моуринью в том, что Сульшер побеждает.

Меня сейчас нет там, но изменения заметны, атмосфера, видимо, улучшилась. Сульшер также поменял позицию Погба и поставил его в ту зону, где он играет важную роль.

Но то, как сейчас действует «Манчетсер Юнайтед», это не та игра, которая была при Фергюсоне. Это оборонительный, контратакующий футбол. Если он вам нравится, пусть. Если вы считаете, что он более привлекателен, чем мой скучный атакующий футбол, хорошо. Но я так не считаю», — цитирует ван Гала BBC.

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая на 2 очка от зоны Лиги чемпионов.