Рамос: сборная Испании посвящает победу Луису Энрике и его семье

Защитник сборной Испании Серхио Рамос посвятил победу над Мальтой (2:0) главному тренеру команды Луису Энрике и его семье. Он не смог присутствовать на матче отборочного турнира Евро – 2020 из-за срочных семейных обстоятельств.

«Несмотря на отсутствие главного тренера, были очень хорошо подготовлены к матчу. Это непростая ситуация, когда команда сопереживает наставнику, у которого возникли личные проблемы. Посвящаем эту победу ему и его семье. Мы сделали то, что должны были сделать. Все в этой команде являются частью большой семьи и каждый сопереживает личным проблемам другого», — цитирует Рамоса Marca.

Испания, набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы F. Мальта (3) опустилась на четвёртое место.

Дубль Мораты принёс Испании победу в матче квалификации Евро-2020 с Мальтой