Клименко: комитет по этике имел право вынести более суровое наказание Погребняку

Павел Клименко, координатор программ организации FARE, сети, которая борется против расизма и ксенофобии в европейском футболе, прокомментировал решение комитета по этике РФС наказать нападающего «Урала» Павла Погребняка за расистское высказывание в отношении темнокожих игроков сборной России.

«Комитет по этике имел право вынести более суровое наказание, но мы надеемся, что данная санкция послужит серьёзным сигналом о том, что дискриминация недопустима в футболе. Слова футболистов на высшем уровне имеют влияние на всех участников игры, особенно на молодое поколение, потому они должны выступать моделями для подражания, продвигая ценности футбола.

Также нельзя не отметить прогресс и работу офиса по противодействию дискриминации РФС, которые оперативно реагируют на подобные случаи, что является одним из положительных примеров наследия чемпионата мира», — приводит слова Клименко Sport24.

Ранее Погребняк выступил против натурализации футболистов, заявив, что «это смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России». Комитет по этике условно отстранил форварда до конца сезона и оштрафовал на 250 тыс. рублей.