Чалов: шутка о предложении «Реала»? Надеюсь, когда-нибудь это станет реальностью

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о наблюдении за английской Премьер-лигой, а также выразил надежду, что однажды окажется в мадридском «Реале».



«Мечта играть за «Челси»? Сейчас я уже как-то проще стал относиться к таким вещам. Раньше в Англии действительно болел за «Челси». Теперь я просто наблюдаю с интересом за играми АПЛ, за самим процессом. Не могу сказать, что у меня есть «любимчики» за рубежом. А в целом я болею за ЦСКА.



Шутка про то, что в перерыве матча в Мадриде «Реал» сделал мне предложение? Ну, это же юмор. Понимаю, что это всего лишь шутка. Пока что шутка. Надеюсь, когда-нибудь это станет реальностью!» — цитирует Чалова «Спорт-экспресс».



Чалов является воспитанником ЦСКА, за основную команду которого выступает с 2016 года. С «армейцами» Фёдор дважды становился серебряным призёром чемпионата России, а также один раз завоевал Суперкубок страны. В нынешнем сезоне 20-летний форвард принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 10 голами и 5 результативными передачами. После 20 туров Чалов возглавляет список лучших бомбардиров первенства.

Чалов стал клиентом лондонского агентства Base Soccer Agency