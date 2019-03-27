Хавбек сборной России U17: не скажу, что у Португалии запредельный уровень

Полузащитник сборной России U17 Кирилл Щетинин, забивший гол в ворота сборной Португалии, поделился впечатлениями от выхода в основной турнир чемпионата Европы. В заключительном матче элитного раунда российская команда уступила португальцам со счётом 1:2, но со второго места в группе вышла в основную часть турнира. В двух предыдущих матчах сборная России одержала победы над сверстниками из Польши и Шотландии.



«Конечно, самое главное, что решили задачу и вышли в основной турнир. Все игры получились непростыми, во всех матчах была борьба. Что касается вчерашней встречи с португальцами, то, безусловно, чувствовался их уровень. В то же время не сказал бы, что это нечто запредельное. Со всеми можно и нужно играть, ничего сверхъестественного в них нет. Из этого будем исходить и в финальной части Евро. У нас грамотные и опытные тренеры, хороший коллектив. Постараемся выступить как можно лучше», — сказал Щетинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».



Щетинин является лучшим футболистом Москвы 2002 года рождения. Финальная часть чемпионата Европы — 2019 пройдёт с 3 по 19 мая в Ирландии.

Сборная России U17 уступила Португалии в матче элитного раунда Евро-2019