Хомуха: гарантирую, что на Евро сборная России U17 не будет мальчиками для битья

Главный тренер юношеской сборной России (U17) Дмитрий Хомуха рассказал о подготовке к чемпионату Европы, который пройдёт с 3 по 19 мая в Ирландии. Российская команда обеспечила себе участие в финальной стадии турнира.



«Сейчас ребята возвращаются в свои клубы, одни будут выступать в первенстве молодёжных команд, другие – в первенстве Москвы. Потихоньку будем пытаться найти устраивающее решение с клубами, потому что не каждый год молодые футболисты принимают участие в чемпионате Европы. Рассчитываю, что клубы с пониманием отнесутся к приоритету выступления на чемпионате Европы и дадут нам возможность качественно подготовиться к турниру. Если у нас будет достаточно времени, чтобы привести ребят к единому знаменателю, выравнять функциональное состояние игроков и подойти к стартовому матчу чемпионата Европы во всеоружии, мы дадим бой любому сопернику.



То, что мы не будем на чемпионате Европы мальчиками для битья, я точно могу гарантировать. Всё остальное – это футбол. Ребята – молодцы. Им есть чем гордиться. После долгого перерыва именно ребята 2002 года рождения сумели отобраться в финальную часть и сделали это достойно и уверенно. В целом они справились с физической и психологической нагрузкой. Теперь нужно не снижать обороты», — цитирует Хомуху пресс-служба РФС.

Сборная России U17 вышла в финальную часть чемпионата Европы—2019