Пожизненный президент «Ман Сити» Бернард Хэлфорд скончался в возрасте 77 лет

Пожизненный президент «Манчестер Сити» Бернард Хэлфорд ушёл из жизни в возрасте 77 лет, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».



Хэлфорд занимал должность секретаря «горожан» на протяжении 40 лет и занимает место в Зале славы английского клуба. В 2010 году он стал пожизненным президентом «Сити». Соболезнования в связи с его смертью уже выразили глава клуба и главный тренер Хосеп Гвардиола.

«Манчестер Сити» после 30 туров занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в активе 74 очка. «Горожане» уступают лишь «Ливерпулю» (76), однако красные провели на один матч больше.



В 32-м туре «Манчестер Сити» предстоит встретиться с «Фулхэмом». Матч пройдёт в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» 30 марта и начнётся в 15:30 мск.