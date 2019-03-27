FA рассмотрит дело Старриджа, которому грозит дисквалификация, в конце апреля

В конце апреля Федерация футбола Англии (FA) вынесет окончательное решение по нападающему «Ливерпуля» Даниэлю Старриджу, который может быть наказан за ставки.

Ранее в СМИ появилась информация, что форварду «Ливерпуля» может грозить шестимесячная дисквалификация за нарушение правил. Сообщалось, что двоюродный брат футболиста сделал ставку в размере £ 10 тыс. на переход Старриджа в «Милан», когда стороны уже были близки к сделке. В итоге нападающий перешёл в «Вест Бромвич Альбион» на правах аренды.



Как сообщает The Telegraph, слушание по делу Старриджа состоится в конце следующего месяца. Ранее в английском клубе опровергли данные обвинения и заявили, что футболист никогда не делал ставки на матчи.

