Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Крылья Советов» – «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

FA рассмотрит дело Старриджа, которому грозит дисквалификация, в конце апреля

FA рассмотрит дело Старриджа, которому грозит дисквалификация, в конце апреля
Футбол / Англия

В конце апреля Федерация футбола Англии (FA) вынесет окончательное решение по нападающему «Ливерпуля» Даниэлю Старриджу, который может быть наказан за ставки.

Ранее в СМИ появилась информация, что форварду «Ливерпуля» может грозить шестимесячная дисквалификация за нарушение правил. Сообщалось, что двоюродный брат футболиста сделал ставку в размере £ 10 тыс. на переход Старриджа в «Милан», когда стороны уже были близки к сделке. В итоге нападающий перешёл в «Вест Бромвич Альбион» на правах аренды.

Как сообщает The Telegraph, слушание по делу Старриджа состоится в конце следующего месяца. Ранее в английском клубе опровергли данные обвинения и заявили, что футболист никогда не делал ставки на матчи.

Старриджу грозит шестимесячная дисквалификация за нарушение правил о ставках
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент