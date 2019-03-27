Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Крылья Советов» – «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«МЮ» нацелился на 18-летнего защитника «Сент-Этьена», за него требуют € 30 млн

«МЮ» нацелился на 18-летнего защитника «Сент-Этьена», за него требуют € 30 млн
Футбол / Англия

Защитник «Сент-Этьена» Вильям Салиба своей игрой в нынешнем сезоне привлёк внимание европейских клубов.

Как сообщает Le10sport.com, больше всех в услугах 18-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», желающий усилить линию обороны в летнее трансферное окно. «Красные дьяволы» обозначили свою готовность приобрести француза уже сейчас.

По информации издания, «Сент Этьен» в связи с интересом к Салибе установил на него ценник в размере € 30 млн. Также французский клуб хочет, чтобы защитник после трансфера остался в команде ещё на один сезон на правах аренды.

Салиба является воспитанником «Сент Этьена» и выступает за клуб с 2018 года. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 10 матчах французской Лиги 1, в которых получил 1 жёлтую карточку.

«Манчестер Юнайтед» намерен отклонить все предложения по трансферу Погба
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент