«МЮ» нацелился на 18-летнего защитника «Сент-Этьена», за него требуют € 30 млн

Защитник «Сент-Этьена» Вильям Салиба своей игрой в нынешнем сезоне привлёк внимание европейских клубов.



Как сообщает Le10sport.com, больше всех в услугах 18-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», желающий усилить линию обороны в летнее трансферное окно. «Красные дьяволы» обозначили свою готовность приобрести француза уже сейчас.



По информации издания, «Сент Этьен» в связи с интересом к Салибе установил на него ценник в размере € 30 млн. Также французский клуб хочет, чтобы защитник после трансфера остался в команде ещё на один сезон на правах аренды.



Салиба является воспитанником «Сент Этьена» и выступает за клуб с 2018 года. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 10 матчах французской Лиги 1, в которых получил 1 жёлтую карточку.

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