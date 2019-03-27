Плиев: моя мечта — попасть в сборную России, футболист должен к этому стремиться

Защитник «Ахмата» Заурбек Плиев рассказал, что он уже привык играть в центре обороны, а также поведал о своей мечте.



«Учитывая то, что главный тренер ставит и доверяет играть левого центрального защитника, уже привык и знаю, что требует тренер. Позиция близка и чуть похожа на левого защитника, поэтому дискомфорта не чувствую. Плюс главное — играть, мне комфортно на обеих позициях.



Кто лучший футболист мира? Само собой Месси (улыбается). Ещё нравились Зидан и Мальдини. Когда забью первый гол за «Ахмат»? Учитывая то, что у меня не та позиция, чтобы часто забивать, не могу по срокам сориентировать (улыбается). Конечно, хочется забить за свой клуб и открыть счёт голам. Может, 30-го числа забью (улыбается).



У каждого есть цель и мечта. Моя — это попасть в сборную. Футболист должен к этому стремиться и идти к этому через каждодневный труд на тренировках и в играх», — цитирует Плиева пресс-служба клуба.

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