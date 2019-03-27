На Шнурова подали заявление за оскорбления Москвы в эфире канала Z+

Продюсер Андрей Разин остался недоволен словами музыканта Сергея Шнурова, сказанными в эфире онлайн-канала Z+ в преддверии матча «Спартак» – «Зенит» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги (1:1).



Разин подал на Шнурова заявление в Следственный комитет, о чём сообщил в своём «инстаграме». В нём продюсер указал, что, по его мнению, слова музыканта «затрагивают чувства и оскорбляют миллионы граждан России, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, воевавших и ныне живущих в Москве».



Напомним, в ходе шоу на канале Z+ Шнуров спорил с дизайнер Артемием Лебедевым, какой город хуже – Москва или Санкт-Петербург. В ходе спора они использовали много нецензурной лексики. Разин позднее выразил недовольство содержанием шоу и пообещал 5 млн рублей тому, кто «даст в рожу» Шнурову, после чего адвокат музыканта обратился в прокуратуру.

Старт нового проекта «Z+» вышел кошмарным. Но его не будут закрывать Президент питерского клуба прокомментировал первый эфир шоу «Z+» и рассказал о его будущем.