Рафинья отказался от перехода в «Наполи»

Защитник «Баварии» Рафинья рассказал, что, несмотря на нехватку игровой практики в своём клубе, он отказался от перехода в «Наполи».

«Мы обменялись с Анчелотти несколькими сообщениями. Я восхищаюсь и очень уважаю мистера Анчелотти. Он пригласил меня поехать в Неаполь. Он звонил мне несколько раз во время перерыва и говорил мне: „Рафа, ты приезжаешь в Неаполь?“ Но я не хотел этого из-за преданности „Баварии“. Я только что подписал новый контракт с немцами, и мне казалось, что уйти было бы не правильным», — цитирует защитника Football Italia.

Рафинья выступает за «Баварию» с 2011 года. За семь лет в составе мюнхенцев 33-летний бразилец завоевал 15 трофеев, среди которых шесть титулов чемпиона Германии, по три Кубка и Суперкубка страны и один Кубок Лиги чемпионов.