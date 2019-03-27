«Милан» хочет приобрести у «Баварии» Гнабри

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает Corriere dello Sport, футболист сборной Германии попал в сферу интересов «Милана». Отмечается, что представители миланского клуба были замечены на отборочном матче чемпионата Европы 2020 года, в котором сборная Германии обыграла команду Нидерландов (3:2).



Издание отмечает, что за 23-летнего футболиста «Милану» нужно будет заплатить не менее € 50 млн. В нынешнем сезоне Гнабри провел 31 матч за мюнхенский клуб, в которых забил девять мячей и отдал семь результативных передач.

Напомним, что Гнабри выступает за «Баварию» с 2017 года — тогда хавбек подписал контракт на три года. Один сезон форвард провёл в аренде в «Хоффенхайме», после чего вернулся в «Баварию».