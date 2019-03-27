Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Крылья Советов» – «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Милан» хочет приобрести у «Баварии» Гнабри

«Милан» хочет приобрести у «Баварии» Гнабри
Футбол / Италия

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает Corriere dello Sport, футболист сборной Германии попал в сферу интересов «Милана». Отмечается, что представители миланского клуба были замечены на отборочном матче чемпионата Европы 2020 года, в котором сборная Германии обыграла команду Нидерландов (3:2).

Издание отмечает, что за 23-летнего футболиста «Милану» нужно будет заплатить не менее € 50 млн. В нынешнем сезоне Гнабри провел 31 матч за мюнхенский клуб, в которых забил девять мячей и отдал семь результативных передач.

Напомним, что Гнабри выступает за «Баварию» с 2017 года — тогда хавбек подписал контракт на три года. Один сезон форвард провёл в аренде в «Хоффенхайме», после чего вернулся в «Баварию».

«Бавария» продлила с Гнабри контракт до 2023 года
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент