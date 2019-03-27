Защитник «Ливерпуля» Гомес вернулся к тренировкам, он не играл с начала декабря

Защитник «Ливерпуля» Джозеф Гомес полностью восстановился от перелома левой ноги, сообщает пресс-служба клуба.



21-летний англичанин уже вернулся к тренировкам в общей группе и, вероятно, сможет вернуться на поле уже в ближайших матчах.



Гомес получил травму в матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (3:1), который состоялся в начале декабря 2018 года. С тех пор защитник не появлялся на поле. Изначально ожидалось, что восстановление займёт около шести недель, однако затем возвращение защитника в строй несколько раз откладывалось. Сообщалось, что в «Ливерпуле» надеются, что Гомес сможет сыграть свою роль в борьбе за титул чемпиона Англии.



31 марта «Ливерпуль» примет «Тоттенхэм Хотспур» в 32-м туре английской Премьер-лиги, матч начнётся в 18:30 мск.

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