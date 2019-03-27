«Тоттенхэм» хочет принять Супербоул на новом стадионе

«Тоттенхэм Хотспур» выразил желание принимать на своём новом 62-тысячном стадионе домашние матчи команды НФЛ, а в будущем — Супербоул.



Ранее стало известно, что 3 апреля «Тоттенхэм» проведёт первый матч на арене «Тоттенхэм Стэдиум». В этот день лондонский клуб в матче 31-го тура чемпионата Англии встретится с «Кристал Пэлас».



Президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви хочет, чтобы новый стадион его клуба стал домашней ареной для первой команды НФЛ за пределами США, а также принять Супербоул — главный матч сезона НФЛ, сообщает Mirror.



Напомним, что ранее «шпоры» выступали на стадионе «Уайт Харт Лэйн», который был демонтирован в мае 2017 года. Последние почти два года лондонцы проводили домашние матчи на стадионе «Уэмбли».

«Тоттенхэм» назвал дату первого матча на новом стадионе