«Челси» сообщил Хадсону-Одои, что не продаст его летом

«Челси» сообщил своему нападающему Каллуму Хадсону-Одои, что в предстоящее летнее трансферное окно ни при каких обстоятельствах не продаст его в другой клуб.



Ранее воспитанник академии синих выражал желание уйти из клуба, но Челси" отклонил все предложения «Баварии» о покупке.

Как сообщает The Times, «Челси» решил не продавать Хадсона-Одои летом, даже если форвард откажется от подписания нового контракта. Ранее лондонцы предлагали 18-летнему футболисту контракт с зарплатой в £ 80 тыс. в неделю.



Контракт Каллума с лондонцами рассчитан до 30 июня 2020 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги форвард принял участие в 6 матчах. В Лиге Европы Хадсон-Одои забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи в 8 встречах.