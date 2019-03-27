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Райола рассказал «Реалу» о запросах Погба по заработной плате

Райола рассказал «Реалу» о запросах Погба по заработной плате
Футбол / Англия

Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, назвал «Реалу», который интересуется французским игроком, запросы своего клиента по заработной плате.

Как сообщает Tuttosport, агент 26-летнего футболиста сообщил «Реалу», что его клиент хочет получать € 16 млн в год (около £ 13,7 млн). Сейчас же Погба зарабатывает в «Манчестер Юнайтед» € 10 млн (около £ 8,5 млн) ежегодно.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» намерен отклонить все предложения по трансферу французского полузащитника. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Погба забил 11 голов и отдал 9 результативных передач в 27 матчах. «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 58 очков.

«Манчестер Юнайтед» намерен отклонить все предложения по трансферу Погба
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