Канал Z+ продолжит работу, следующий выпуск — перед игрой «Локомотив» — «Зенит»

Онлайн-канал Z+ не будет закрыт, несмотря на недовольство болельщиков после эфира перед матчем 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Зенит» (1:1), сообщает «Р-Спорт».



По словам президента петербургского клуба Александра Медведева, следующий эфир канала состоится в день встречи сине-бело-голубых с «Локомотивом» в 22-м туре чемпионата России, которая состоится 7 апреля в Москве. Таким образом, канал пропустит ближайший матч «Зенита» с «Оренбургом» в 21-м туре (31 марта).



Напомним, «Зенит» и «Газпром-медиа развлекательное телевидение» объявили о запуске Z+ 14 марта. Медведев заявил, что клуб таким образом сможет привлечь к себе внимание современной молодёжи. Дебют канала состоялся перед матчем «Спартак» – «Зенит». В ходе шоу участники использовали ненормативную лексику, чем вызвали критику со стороны фанатов и руководства РПЛ.

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