Газизов: решение об отставке Кириченко из «Уфы» не эмоциональное, выверенное

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал отставку Дмитрия Кириченко с поста главного тренера.



«Решение об отставке Дмитрия Сергеевича далось непросто. Оно не эмоциональное, выверенное. Мы расстаёмся с Кириченко в добрых отношениях, мы много общались, прежде чем принять решение об отставке. Мы также приобрели опыт, как и тренер. Но двигаемся дальше. Наш клуб — проверенный боец во всех аспектах футбольной жизни. Я уверен, что выберемся из сложной ситуации.



Вадим Евсеев возглавит «Уфу»? Подтвердить не могу. Сегодня вечером около 20:00 по московскому времени мы объявим команде о всех назначениях в тренерском штабе. Давайте дождёмся этого времени. В жизни всякое может произойти.



Наш клуб давно уже выбрал систему развития, в каком направлении мы должны двигаться в реалиях современного футбола. Здесь много факторов учитывается, не только результат. Это, например, и развитие игроков, которых можно продать, тем самым пополнив бюджет клуба. То же можно говорить и о тренерских кадрах. Мы доверяем молодым и амбициозным специалистам. Думаю, что продолжим развитие в этом же направлении. Но, естественно, все руководители хотят от тренера результата. И у нового тренера «Уфы» задача будет очень непростая. Но мы верим, что вместе преодолеем все трудности», — цитирует Газизова «Реальное время».

Накануне появилась информация, что Кириченко на посту главного тренера уфимского клуба в ближайшее время сменит Вадим Евсеев.