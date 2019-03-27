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Джикия провёл тренировку в общей группе «Спартака»

Джикия провёл тренировку в общей группе «Спартака»
Футбол / РПЛ

В сегодняшней утренней тренировке «Спартака» на базе в Тарасовке приняли участие голкипер Александр Максименко, а также полузащитники Максим Глушенков и Александр Ломовицкий: они вернулись из молодёжной сборной России, в составе которой одержали победы в товарищеских матчах над шведами (2:0) и норвежцами (5:1).

Кроме того в общей группе тренировался защитник Георгий Джикия. Накануне он работал индивидуально и восстанавливал силы после выступления за национальную команду России, сообщает пресс-служба столичной команды.

Завтра, 28 марта, к занятиям с командой присоединятся защитник Павел Маслов и хавбек Наиль Умяров, которые играли за юношескую сборную России, составленную из игроков 2000 года рождения.

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