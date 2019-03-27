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«Крылья Советов» – «Арсенал». Платная прямая трансляция
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Бурлак: экстремальные погодные условия «Крылья Советов» точно не напугают

Бурлак: экстремальные погодные условия «Крылья Советов» точно не напугают
Футбол / РПЛ

Защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак поделился ожиданиями перед предстоящим матчем 21-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом». Встреча пройдёт на стадионе «Самара Арена» 29 марта и начнётся в 18:30 мск.

«У нас дружный коллектив – проблем с психологией нет, настроение у всех отличное. И наши результаты после зимней паузы это поддерживают. За время перерыва успели хорошо потренироваться, несмотря на отсутствие сборников, что немного усложняло подготовку. Но у нас есть сегодня и завтра, чтобы подойти к матчу в полной готовности. Экстремальные погодные условия „Крылья“ точно не напугают – мы уже играли в такую погоду с „Енисеем“, — цитирует Бурлака официальный сайт самарской команды.

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