Бурлак: экстремальные погодные условия «Крылья Советов» точно не напугают

Защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак поделился ожиданиями перед предстоящим матчем 21-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом». Встреча пройдёт на стадионе «Самара Арена» 29 марта и начнётся в 18:30 мск.

«У нас дружный коллектив – проблем с психологией нет, настроение у всех отличное. И наши результаты после зимней паузы это поддерживают. За время перерыва успели хорошо потренироваться, несмотря на отсутствие сборников, что немного усложняло подготовку. Но у нас есть сегодня и завтра, чтобы подойти к матчу в полной готовности. Экстремальные погодные условия „Крылья“ точно не напугают – мы уже играли в такую погоду с „Енисеем“, — цитирует Бурлака официальный сайт самарской команды.