Андреев: у деда почему-то висел плакат Сталина, хотя тот репрессировал калмыков

Защитник «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о религиозных особенностях Республики Калмыкия, уроженцем которой он является.



«Я не историк, но знаю, что в Калмыкии были и православные. Калмыки делятся на этнические группы. Среди них были крещёные. Во времена репрессий Сталин выселял калмыков в Сибирь. Мой отец родился в Тюменской области. В то время никого не крестили. Всё было под запретом.



Бабушка и дедушка по отцовской линии – калмыки. Я застал, когда они ещё были живы. Приезжал к ним в гости в село, но не часто. В Калмыкии сёла называют точками или хатунами. Там все буддисты. Мой дед участвовал в ВОВ. У него в комнате почему-то висел большой плакат Сталина, хотя тот репрессировал калмыков. Приезжали к бабушке с дедушкой вместе с братом. Я больше похож на русского, а он на болдыря. Дед называл меня Иваном, а брата – Манджиком. Как русского и калмыка», — цитирует Андреева Gol.ru.