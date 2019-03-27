Сегодня, 27 марта, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прибыл в Барселону, сообщает RAC1.

По информации источника, 34-летний нападающий «старой синьоры» вернулся в Испанию, чтобы пройти дополнительное медобследование травмированного правого бедра, повреждение которого он получил в составе сборной Португалии в матче отборочного турнира к чемпионату Европы—2020 против национальной команды Сербии.

Ранее Роналду уже сообщил, что на восстановление ему понадобится не более двух недель. Из-за травмы он должен будет пропустить ближайшие три матча в чемпионате Италии против «Эмполи», «Кальяри» и «Милана».

В Испании Роналду выступал за «Реал». В период с 2009 по 2018 год в составе мадридцев он забил 450 мячей в 438 играх.