Варга: английские клубы уже обращались в наше агентство по поводу Чалова

Известный агент Шандор Варга подтвердил, что нападающий сборной России и московского ЦСКА Фёдор Чалов стал клиентом лондонского агентства Base Soccer Agency.



«Чалов действительно стал клиентом нашего агентства. К нему есть интерес в Англии, к нам уже обращались английские клубы по поводу него, но задачи «лишь бы его продать» у нас не стоит. Ему не надо спешить, ведь Федя сейчас в надёжных руках: он у хорошего тренера в отличном клубе. После того как к Чалову последние полгода начал появляться интерес со стороны английских клубов, я внимательно следил за его игрой. Талант у пацана большой. Но работу агента многие воспринимают неправильно. Задача агента — не продавать кого-то куда-то, а помогать игроку по жизни», — сказал Варга в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Чалов стал клиентом лондонского агентства Base Soccer Agency