Фабрегас: Мбаппе кажется высокомерным, но это из-за того, что он талантлив

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас признался, что был бы не против поиграть в одной команде с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

«Что меня привлекает в нём, так это то, что он всегда находится в движении и стремится забить гол. Если бы я играл с ним? Мне бы эта идея очень понравилась. Он молод, талантлив, готов учиться, дисциплинирован. Трудно представить, чего он достигнет, но не стоит забывать, что я знал Лионеля Месси ещё ребёнком. Иногда он кажется высокомерным, но это только потому, что он более талантлив, нежели другие», — приводит слова Фабрегаса Get French Football News.

В нынешнем сезоне в составе «ПСЖ» Мбаппе провёл 35 матчей. В них он отметился 31 голом и 15 результативными передачами.