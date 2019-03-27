Рамос: не принимал участия в решении вернуть Зидана в «Реал»

Защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился мнением о возвращении Зинедина Зидана на пост главного тренера испанского клуба.



«Изменения могут привести к положительным результатам. Мы пережили множество прекрасных моментов с Зиданом. Я рад, что он вернулся домой.



Возвращение Зинедина стало хорошей новостью для всех игроков. Я не принимал участия в принятии этого решения. Как капитан команды я выскажу своё мнение, если меня спросят.Но я никогда не принимаю за кого-то решений», — приводит слова Рамоса Marca.



Напомним, Зидан вновь стал главным тренером «Реала» в начале марта текущего года. Французский специалист подписал контракт со «сливочными» до лета 2022 года. На этом посту он сменил Сантьяго Солари.



