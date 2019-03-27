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Рамос: не принимал участия в решении вернуть Зидана в «Реал»

Рамос: не принимал участия в решении вернуть Зидана в «Реал»
Футбол / Испания

Защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился мнением о возвращении Зинедина Зидана на пост главного тренера испанского клуба.

«Изменения могут привести к положительным результатам. Мы пережили множество прекрасных моментов с Зиданом. Я рад, что он вернулся домой.

Возвращение Зинедина стало хорошей новостью для всех игроков. Я не принимал участия в принятии этого решения. Как капитан команды я выскажу своё мнение, если меня спросят.Но я никогда не принимаю за кого-то решений», — приводит слова Рамоса Marca.

Напомним, Зидан вновь стал главным тренером «Реала» в начале марта текущего года. Французский специалист подписал контракт со «сливочными» до лета 2022 года. На этом посту он сменил Сантьяго Солари.

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